Johan de Vos: ‘Kabinet heeft zijn verantwoordelijkheid compleet ontlopen’

4 van de 10.000 gelukkigen: zij staan volgende week op het Chasséveld tijdens 538 Oranjedag

18 april BREDA - De komst van 538-Oranjedag naar Breda heeft de digitale tongen op social media flink losgemaakt. Van weerstand tegen de ‘test-samenleving’, kritiek op de fieldlabproef-feesten in het algemeen en er werd gesproken over ‘een mes in de rug van de Bredase horeca’.