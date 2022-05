Jongens geven cafetaria in Breda nieuwe fooienpot na verspreide beelden van diefstal op sociale media

Geen ‘scherpe messen’ meer in Den Hey-Acker na dodelijke steekpar­tij

BREDA - In de jeugdgevangenissen is het gebruik van scherpe messen tijdelijk verboden. Het is een van de maatregelen die justitie neemt om ernstige incidenten te voorkomen. Half april vond in de Bredase jeugdgevangenis Den Hey-Acker een steekpartij plaats waarbij een 19-jarige gevangene overleed.

2 mei