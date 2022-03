Jongetje (4) overleden bij aanrijding met rolstoelbus in Baarle-Nassau

Landelijke VVD-coryfee Bas van ‘t Wout gaat in Breda kijken welke partijen willen samenwer­ken

BREDA - Bas van ‘t Wout gaat in Breda als ‘verkenner’ aan de slag om uit te vinden welke partijen met elkaar verder willen in een coalitie. Daarover zijn de vertegenwoordigers van alle elf partijen die een of meerdere zetels in de gemeenteraad hebben het eens geworden.

18 maart