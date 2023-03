Joost en Niels openen vintagepop-up store: 'Hier haal je net iets andere spullen'

indebuurt.nlVintage shoppen: je kunt er bijna niet meer omheen. Het is een stuk goedkoper dan alles nieuw halen en het is nog duurzaam ook. Dat is voor de Bredase ondernemers Niels en Joost een goede reden om een vintagepop-upstore te starten in Breda.

“Ik ging vroeger een keer met mijn opa en oma naar een rommelmarkt in België”, zegt Niels. “Daar kocht ik een paar mooie spullen. Later kwam ik erachter dat je spullen goed kunt verkopen en zo is de handel in vintagespullen ontstaan.” Ondertussen is Niels, samen met Joost, trotse eigenaar van een pop-upstore.

Samenwerking

Ook Joost heeft een liefde voor verzamelen. “Verzamelen zit bij mij in de familie”, vertelt Joost. “Ik ben er mee opgegroeid en het werd mijn hobby. Later kocht ik spullen bij Niels en leerden we elkaar beter kennen. Uiteindelijk hebben we dezelfde passie voor het verzamelen en verkopen van vintagespullen.”

Toen de band tussen de twee sterker werd, belde Niels naar Joost om te vragen of hij samen een winkel wilde starten. “Ik zag het wel zitten”, zegt Joost. Via het initiatief starterswinkel vonden de mannen een geschikt pand aan het Kasteelplein. “Een mooie locatie waar veel mensen langskomen. Dit was ideaal”, vertelt Joost.

Het initiatief starterswinkel is opgezet door Ondernemersfonds Breda en de gemeente. Het doel is om startende ondernemers de kans bieden om een eigen winkel te starten in de Bredase binnenstad, met minder risico en lage kosten. Ondernemersfonds Breda zorgt voor een ruimte waar de ondernemers terecht kunnen en financiert tweederde van de huur.

Anders dan andere vintagewinkels

Breda kent meerdere vintagewinkels, maar deze is net iets anders dan de anderen. “Bij ons vind je vooral spullen die je in huis kunt zetten, terwijl de andere winkels meer op kleding gericht zijn”, geeft Niels aan. “Zo haal je bij ons bijvoorbeeld Deense of Afrikaanse kunst. Denk aan maskers of beelden uit die landen. Verder kunnen bezoekers terecht voor meubels en accessoires.”

Huiskamer

De winkel is ingericht als huiskamer, zodat mensen zich thuisvoelen. “Op deze manier maken mensen een inschatting of de spullen bij hun huis passen en waar ze het eventueel neer willen zetten”, geeft Joost aan.

De mannen blijven maximaal een jaar in het pand zitten. Daarna maken ze ruimte voor een nieuwe ondernemer. “We hopen na het jaar succesvol te zijn en de winkel ergens anders voort te zetten”, zegt Joost.

Openingstijden

De nieuwe pop-upstore aan het Kasteelplein 1 heet vintagepopupbreda en opent de deuren op zaterdag 4 maart. Wil je de pop-upstore bezoeken? Dan kan dat van donderdag tot en met zaterdag. De store is open van 10.00 uur tot 16.30 uur. “Op de andere dagen kopen we spullen in”, zegt Joost. “Mensen kunnen wel langskomen op een andere dag, maar dan moeten ze een afspraak maken.”

