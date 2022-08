Jordy Dijkshoorn speelt twee keer op TrailerFest: ‘Geweldige sfeer!’

De Likt en Het Gezelschap. Twee bands op het affiche van het festival TrailerFest, dat zaterdag in Breda wordt gehouden. Twee bands met zanger/rapper Jordy Dijkshoorn in een hoofdrol. Te veel energie?

,,Nu weer wel”, zegt de Rotterdamse frontman. ,,Optreden is mijn passie. Twee jaar lag alles verplicht stil. Twee optredens binnen twee uur, kan ik dat aan? Het is voor beide bands te leuk om op TrailerFest te staan. Ik ga zaterdag mijn meest professionele kant tonen. Watertjes in plaats van bier drinken, haha, en relaxen tussendoor. Ok, dat is tegen mijn natuur in, maar ik doe dit natuurlijk ook niet iedere dag.”

De Likt bestaat al tien jaar. Hiphop in je smoel. Met twee producers en Dijkshoorn als stagedivekoning daarvoor. Hij trekt 75 minuten de kar en zorgt voor moshpits, of hij nu op Lowlands, Zwarte Cross, Pinkpop of TrailerFest staat. ,,Met De Likt stonden we al twee keer eerder op TrailerFest. Het is een festival naar mijn hart, beetje underground. Heerlijk klein, geweldige sfeer. De Likt heeft te lang niets van zich laten horen. We lijken wel vervreemd van alles, maar op 2 september presenteren we ons nieuwe album: Ctrl-Alt-Delikt. Als we gaan optreden is het snel weer als vanouds.”

Wie De Likt ooit live zag, begrijpt amper waarom een stel Haagse stukadoors deze Rotterdamse glazenwasser in populariteit voorbij gesneld zijn. ,,Ach, Goldband is relatief nieuw en doet het prima. Ik zie wel raakvlakken met De Jeugd van Tegenwoordig uit Amsterdam, Goldband uit Den Haag en ons uit Rotterdam. Allemaal in de eigen taal. Twee keer hadden wij pech toen we op het punt van doorbreken stonden: de eerste keer brak ik mijn nek, de tweede keer was er corona.” Dat van die nek is overigens waar. Jordy kwam verdomd goed weg en herstelde voorspoedig. Vol Rotterdamse humor leidde dat tot een met De Staat opgenomen culthit: Breek Je Nek.

Sinds 2019 zit Jordy Dijkshoorn ook een tweede band: Het Gezelschap. Rokerige hiphop van nachtuilen. Poëzie en groove. Het album, genaamd De Plaat, werd anti-kraak opgenomen in een oud-ziekenhuis in Dordrecht. ,,Alles was nieuw en gezellig. Bij het genot van een biertje ging alles razendsnel. In Het Gezelschap zijn we met drie mensen met taal in de weer. We inspireren elkaar. Rapper Diggy en dichter Juno schrijven over hun liefde voor Dordt. Dichtbundel Het Zwarte Schaap van Juno raakt me en geeft energie. Op het podium gaat het er iets minder gecontroleerd aan toe. Veel chaos, springen en gekkigheid. De afwisseling is fijn. Ik hoef niet alle leads te doen en kan soms mijn rust pakken.”

De Likt en Het Gezelschap op TrailerFest: 13 augustus (vanaf 13:00 uur) op Breepark, Breda. De Likt: 17 september op Breda Barst.