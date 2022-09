Justin Goetzee definitief aan de slag bij Betrokken Ondernemers Breda

Doelstellingen

,,Wij zijn blij dat we met Justin verder kunnen werken aan de doelstellingen van Betrokken Ondernemers en onze missie: alle bedrijven in Breda werken samen met maatschappelijke organisaties om zo een positieve impact te maken op mens en omgeving’’, laat bestuursvoorzitter Daniëlle Muller weten.

Goetzee is in Breda geen onbekende. Zo was hij directeur bij NAC en als ‘verkenner’ betrokken bij het project Verbeter Breda van de gemeente en dat is opgezet om de tweedeling in de stad te verkleinen.