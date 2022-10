Kalfjes komen om bij grote brand: schuur bij Prinsenbeek moet gesloopt worden

UPDATE + videoPRINSENBEEK - In het buitengebied van Prinsenbeek aan de Brielsedreef staat dinsdagochtend een hooischuur van zo’n driehonderd vierkante meter in brand. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, die spreekt van een ‘grote brand’. Enkele kalfjes die in de schuur stonden zijn om het leven gekomen.

,,In de brandende schuur waren nog kalveren aanwezig. Het is gelukt om de meeste dieren naar buiten te brengen. Enkele kalfjes hebben het helaas niet gered.” In de brand ligt hooi. Mede daarom zorgde de brand na het ontstaan even voor enorme rookwolken.

Schuur moet gesloopt worden

Het vuur ontstond om ongeveer 10.30 uur. Al snel ontstonden grote rookpluimen. De brandweer kwam ter plaatse met drie brandweervoertuigen en extra watertransport. Om het vuur helemaal uit te blussen moet de schuur echter gesloopt worden, is rond 12.30 uur beslist.

,,Tijdens het sloopwerk kan de rook iets in hevigheid toenemen. De rook trekt over Prinsenbeek en Breda-West richting de Belgische grens. In geval van overlast sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit.”

Machines uit de schuur zijn naar buiten gereden. Het blussen zal naar verwachting nog wel even duren. Rond het middaguur stelt de Veiligheidsregio: ,,Om ervoor te zorgen dat de brand niet opnieuw oplaait, moet alles in de schuur zorgvuldig gecheckt en natgemaakt worden. De rook is inmiddels flink afgenomen.”

Volledig scherm Kalfjes omgekomen bij een brand in een schuur in Prinsenbeek. © Perry Roovers - Eye4images

Volledig scherm Kalfjes omgekomen bij een brand in een schuur in Prinsenbeek. © Perry Roovers - Eye4images

Volledig scherm Kalfjes omgekomen bij een brand in een schuur in Prinsenbeek. © Perry Roovers - Eye4images

Volledig scherm Kalfjes omgekomen bij een brand in een schuur in Prinsenbeek. © Perry Roovers - Eye4images