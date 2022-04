Kan Attje Kuiken de nieuwe Balkenende worden? PvdA-prominenten over hun nieuwe aanvoerder

Twee West-Brabantse PvdA-prominenten - oud-burgemeester Peter van der Velden van Breda en Jan Boelhouwer, voormalig burgemeester van Gilze en Rijen - denken daar heel verschillend over. De één is bijna lyrisch over de kwaliteiten van Kuiken en sluit op voorhand niet uit dat de 44-jarige partijgenote straks ook de nieuwe partijleider wordt. De ander ziet dat niet gebeuren. ‘Kuiken is een interimmer.’