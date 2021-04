Kat-en-muis-spel tussen politie en groep van ruim 200 mensen in Breda, horeca sluit loketten

Jongetje op step door auto aangereden in Breda, weg tijdelijk afgezet

23 april BREDA - Een jongetje op een step is vrijdag rond 16.30 uur aangereden door een auto op de Burgemeester de Manlaan in Breda. Het slachtoffer is na het ongeluk met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd tijdelijk afgezet voor het verkeer.