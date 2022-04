Kennismaking met raad en college bij voorjaarsontmoeting Baarle-Nassau

Kennismaken

Van 13.00 tot 16.00 uur is er op en rond het Sint Annaplein in Baarle-Nassau een gevarieerd programma. Inwoners kunnen kennismaken met de nieuwe gemeenteraadsleden én het nieuwe, nog te vormen college. De partijen Baarle! en VPB zijn in onderhandeling over een coalitie-akkoord. De verwachting is dat ze er begin mei uit zullen zijn en de nieuwe wethouders gepresenteerd kunnen worden.