Ketamine, de opmars van een paardenmiddel als drug: ‘Het is zeer verslavend’

Eigenaar Tilburgs sterrenres­tau­rant neemt Wolfslaar over

13:24 BREDA - Het Bredase sterrenrestaurant Wolfslaar is overgegaan in andere handen. Ton Pinxten heeft de exploitatie van zowel het landhuis als het restaurant overgedragen aan Danny Kovacevic. Hij is eigenaar van restaurant Monarh in Tilburg, dat in december zijn eerste Michelin-ster kreeg.