Kids krijgen voorproefje Dag van de Bouw: ‘Waar de pastoor stond voor de mis woont straks een gezin’

Honderd jaar Hendriks in café Bellevue: ‘Ik heb iedere dag andere mensen binnen, het verveelt nooit’

CHAAM - Precies een eeuw is het uit 1865 stammende café-restaurant Bellevue in Chaam in handen van de familie Hendriks. Dat wordt een jaar lang gevierd. De aftrap is op 17 juni.

15 juni