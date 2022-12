Kilo’s explosief materiaal en bivakmutsen gevonden in auto’s in Breda, politie arresteert drie mannen

Een maand gratis boodschap­pen of toch een traditione­le doos? Kerstbonus van de baas mag nu iets meer zijn

BREDA - Werkgevers grijpen kerst aan om hun mensen met een extraatje te bedanken of om hen door de donkere en dure dagen heen te helpen. Het onvermijdelijke kerstpakket krijgt dit jaar concurrentie van de bonus en zelfs een maand lang gratis boodschappen. ,,Want dat geurkaarsje kennen we onderhand wel.”

7 december