Kinderen in nood vanaf komende week niet meer geholpen door Jeugdbescherming Brabant vanwege te hoge werkdruk

17 juni De vergunningsaanvraag voor de kermis in Ulvenhout ligt ter behandeling bij de gemeente Breda en het draaiboek voor de bijbehorende activiteiten is zo goed als gereed. ‘’Maar het is op dit moment nog onzeker of alles wel door kan gaan, en zo ja, in welke vorm dan wel’’, volgens Niek Roovers, voorzitter van de stichting Ulvenhout Leeft. ‘’Vorig jaar was er wegens corona hier helemaal geen kermis en konden onze aanvragen voor een terras en spelen bij de Pekhoeve in de prullenbak. Dit jaar hopen we onze concrete plannen wél te kunnen uitvoeren.’’ Al een aantal jaren steken tientallen vrijwilligers van de stichting in het kermisweekend eind augustus de handen uit de mouwen. De mensen van de bouwploeg, de horeca en het entertainment hebben ook dit jaar een afwisselend buiten-programma opgezet voor jong en oud: vrijdagmiddag de kermisborrel, zaterdag sport en spel voor de jeugd en bingo voor volwassenen, en op zondag de Bourgondische middag met hapjes, drankjes en live muziek. Roovers: ‘’Omdat De Pekhoeve een horeca-vergunning heeft, zouden we op het terrein naast de speeltuin een terras kunnen realiseren, uiteraard met de vereiste afstanden voor bezoekers. Niet alleen hiervoor, maar ook voor andere activiteiten voeren we nog overleg met de gemeente: wordt ons initiatief gezien als een afzonderlijk evenement naast de kermis, en komen er misschien hekken langs het terrein voor controle en beperking van het aantal belangstellenden? In dat geval is de bewegingsvrijheid voor iedereen natuurlijk wat beperkter.’’ Overigens onderhoudt Ulvenhout Leeft ook goede contacten met de kermisexploitanten, want aldus de voorzitter: ‘’We willen niet in het vaarwater van de kermis zitten, we houden de doorstroom tussen onze activiteiten en de kermisattracties graag in de gaten.’’