Kinderen worden warm gemaakt voor ‘de groene sector’

‘Lelijkste beeld dat bestaat’ verdwijnt voor altijd van Vlaszak, mieren­kunst­werk Willem­straat opgelapt

BREDA - Het kunstwerk Offer van Isaac is verdwenen van zijn vaste stek op de Vlaszak in Breda. De bevolking van de stad mag meepraten over een nieuwe locatie. Tegelijkertijd wordt het ‘mierenkunstwerk’ in de Willemstraat opgeknapt.

14 november