Klassieker valt in duigen voor Feyenoord-fans in kapotte trein: ‘Echt ongelofelijk k*t’

Onrust onder ouders in Breda om kinderlok­ker, politie onderzoekt zaak na tweede incident met meisjes

16:59 BREDA - Onder ouders in Breda is deze week grote onrust ontstaan over verontrustende signalen dat er een kinderlokker in de stad actief zou zijn. De politie laat woensdag weten onderzoek te doen naar deze man, die in een blauw busje door de wijk Het Ginneken zou rijden. ,,Het is belangrijk dat iedereen alert is. Mocht iemand iets zien, dan moeten ze de politie bellen.”