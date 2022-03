Kleindochter Karolina groeide op bij generaal Maczek: ‘Opa had het altijd over Breda’

,,Opa was een militair. Hij wilde exact op tijd eten. Naar de kerk gaan daar viel niet aan te ontkomen en zijn kamer was onberispelijk netjes. Toch heb ik de huisregels nooit als een last ervaren. Het was de natuurlijke gang van zaken", zegt Karolina Maczek-Skillen (57), kleindochter van de beroemde generaal die met zijn Eerste Poolse Pantserdivisie Breda en dorpen als Den Hout en Made in 1944 bevrijdde. ,,Opa en oma waren zulke lieve mensen dat de regels amper opvielen. Ik ben heel liefdevol opgevoed.”