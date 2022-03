Kleine Wereld in Breda met bijzondere culinaire daden, met de knolselderij

In de minuscule keuken, hoe kan het ook anders in de kleinste kroeg van Breda, wordt op de eerste verdieping van het eeuwenoude pand (1585) naast de Grote Kerk op niveau gekookt. De Kleine Wereld, met gastvrouw Kaylee van Gent als uithangbord, is ambitieus. Ze geeft leiding aan een jong team van vijf mensen met passie voor koken, bier, wijn en horeca in het algemeen. Frequente bezoekers zullen haar kennen van Dok 19, waarvan ze mede-eigenaar is.