’Knuffeldieven’ beroven man (22) van smartphone in Breda

De man liep dinsdagavond door park Valkenberg. Even verderop zaten twee mannen op een bankje. Hij wilde er voorbij lopen, maar het duo stond op en sprak de man in het Engels aan. Ze deden alsof het 22-jarige slachtoffer een vriend van hen was. Ze knuffelden hem en lieten pas seconden later los. De wandelaar merkte niet veel later dat zijn smartphone uit zijn zak was gevist. Hij belde met de telefoon van een omstander de politie.