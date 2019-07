‘Kobus de Zigeuner was een echte gangster: iedereen was bang voor hem’

Lorsé is 74 jaar geworden. Ooit was hij schoorsteenveger. Maar sinds de helft van de jaren negentig van de vorige eeuw bouwde hij een reputatie op die er niet om loog. Hij leidde een van de grootste drugsbendes in het land, dreef handel in cocaïne en hasj met grote namen uit de onderwereld, zou dwarsliggers hebben laten liquideren en stond te boek als vluchtgevaarlijk. De Rotterdammer heeft altijd beweerd eerlijk zijn geld te hebben verdiend met ambulante handel. Het laatste misdrijf op zijn ‘staat van dienst’ in de criminele sector waar hij voor werd veroordeeld was de moord op zijn schoonzoon John Wassink in 2014. De rechtbank legde hem twaalf jaar gevangenisstraf op, maar Lorsé ging tegen het vonnis in beroep. Ruim twee maanden geleden besloot de rechter dat Lorsé vanwege zijn slechte gezondheid naar huis mocht.