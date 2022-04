KPJ Bavel: al 55 jaar een kweekvijver voor het verenigingsleven

BREDA - De Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) in Bavel bestaan 55 jaar en dat gaat de club groots vieren. De jongerenvereniging is namelijk populairder dan ooit en niet meer weg te denken uit de Bavelse gemeenschap.

Katholiek en plattelands is de KPJ in Bavel allang niet meer, maar als jongerenvereniging zijn ze met 126 leden groter dan ooit. ,,Dat boerse zit nog wel in ons DNA hoor, zo organiseren we veel tentfeesten in weilanden en ook het trekkerfestival Trekkertrek”, vertelt penningmeester Sanne Rops.

Drie generaties

Dat de KPJ in Bavel überhaupt nog bestaat en zelfs groeit is op zich al best bijzonder. In veel omliggende dorpen is de vereniging namelijk in de loop der tijd verdwenen. Volgens voorzitter Mark van Hooijdonk is dit succes voor een groot deel te danken aan de oudere leden die de jeugd steeds opnieuw weet over te halen om lid te worden.

Zo kent hij families met wel drie generaties KPJ’ers. ,,Voor het stappen in de stad moet je 18 jaar zijn, terwijl je bij ons al op je 16e mee mag doen. Dat helpt ook.”

Van Hooijdonk schat in dat 80 procent van alle leden van KPJ Bavel uit het dorp zelf komen. Een groep die volgens hem ook belangrijk is voor de sociale cohesie binnen de gemeenschap. Veel KPJ’ers zitten namelijk ook in carnavalscommissies of zijn betrokken bij het dorpsfeest Bavel Anno. ,,Je kunt de KPJ echt zien als een kweekvijver voor heel het verenigingsleven in Bavel”, meent Van Hooijdonk.

Leden mogen tot hun 30e lid blijven van de club. Al blijven veel mensen hierna ook betrokken bij de KPJ, bijvoorbeeld als sponsor.

Oud-leden

Waar de jongerenvereniging vroeger vooral draaide om de sport, is de club tegenwoordig dus vooral bekend van haar feesten. Ook de reünie aankomende op 23 april in de Tussenpauz moet een evenement worden, inclusief eigen dj's, om niet snel te vergeten. ,,We hopen via de media dan ook vooral oud-leden te bereiken waarvan de adressen niet meer kloppen. Ze zijn namelijk bij deze van harte uitgenodigd”, laat Rops hoopvol weten.