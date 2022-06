Krap in de vrijwilligers, maar Chaam krijgt weer een Acht ‘in optima forma’

Breda wil overlast trappenhui­zen NS-station aanpakken: ‘Het lijkt wel een openbaar toilet’

BREDA - Om de overlast in de trappenhuizen van het NS-station in Breda aan te pakken, wordt nagedacht over het afsluiten van complete verdiepingen en een verbeterde toegangscontrole. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheid om jonge overlastveroorzakers door boa’s door te laten sturen naar Halt.

