Kritiek op aanpak zwembadrel Wolfslaar: ‘Is zo’n massale ontruiming gebruikelijk bij een familiezwembad?’

Tijd van waarschu­wen is voorbij: bijna 700 boetes voor binnenrij­den binnenstad Breda

BREDA - Bijna 700 automobilisten hebben in juni een boete gekregen omdat ze ongeoorloofd de binnenstad van Breda in zijn gereden. Dat is al flink minder dan de ruim 1.800 mensen die in februari de fout ingingen.

18 juli