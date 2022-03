Kroeg lijkt wel een kringloopwinkel: Breda doneert massaal aan Dok19 voor Oekraïne

Inzameling Oekraïne in Breda: Poolse parochie in de voorhoede

BREDA - De deuren van de Mariakerk in wijk Overakker in Breda staan wagenwijd open. Bij binnenkomst struikel je bijna over de dozen. Het voorportaal staat vol, bomvol. Dozen gevuld met uiteenlopende spullen.

5 maart