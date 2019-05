Kroongetuige ernstig ongeluk in Breda meldt zich: compositietekening vermoedelijke doorrijder getoond

Brug in Wernhout op de schop, brug in Zundert weer open

15:29 WERNHOUT De brug aan de Maalbergenstraat in Wernhout wordt vervangen. Deze week is met het werk begonnen. Meteen trouwens nadat even verderop in Zundert de nieuwe brug bij de Wildertsedijk in gebruik is genomen.