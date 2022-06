Kunstenaarsinitiatief DeLoods na bijna dertig stille jaren opeens weer actief

Kunste­naars in Breda onder­steund met geld uit verkoop Klooster­laan

BREDA - Er is een nieuw fonds in Breda voor kunstenaars die op bijzondere wijze actief zijn in de stad. Dit stipendium, dat uit een geldbedrag en een kunstwerk bestaat, wordt voortaan elk jaar uitgereikt. Deze zaterdag voor het eerst.

17 juni