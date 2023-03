Kunstwerk in Amphia moet mensen bij elkaar brengen

De Spring­plank proost op einde grootse renovatie: ‘Nu kunnen we weer jaren vooruit’

TETERINGEN - Een tijdcapsule met onder meer een setje airpods en informatie over de oorlog in Oekraïne is maandagochtend begraven bij het vernieuwde pand van Kindcentrum De Springplank in Teteringen. ,,Wij weten hier hoe de wereld in 10 jaar tijd kan veranderen.”