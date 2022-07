Kunstwerk uit Mertersempark is nergens meer te vinden: diefstal of misverstand?

Met watervaten gaat Paul de strijd aan met droogte in de tuin

BREDA - Verlepte rhododendrons en viooltjes die op half zeven hangen in de tuin. Dat gaan we vaker ziennu het klimaat verandert en het langer droog blijft. Een oplossing? Grote watervaten in de tuin waar hemelwater in opgeslagen wordt. Te gebruiken bij droge periodes.

8 juli