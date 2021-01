Kwart meer Brabanders werkloos, flinke stijging WW-uitkeringen

Rapport rekent af met theaterdi­rec­teu­ren: ‘Veel mensen beschadigd’

20 januari ARNHEM/BREDA - In Arnhem is vanmiddag officieel het rapport naar buiten gebracht over de jarenlange misstanden bij theatergroep Oostpool in de Gelderse hoofdstad. Ruud van Meijel, de huidige directeur van het Chassé Theater in Breda wordt daarin beschuldigd van onder andere machtsmisbruik. Artistiek leider Marcus Azzini vertrekt naar aanleiding van dit rapport bij de Gelderse theatergroep.