Kwart van alle West-Brabantse gebouwen zijn ware gas-slurpers: ‘Eigenaren kunnen hun borst wel natmaken de komende wintermaanden’

Hoe een groepje ‘Wi­bra-pun­kers’ uit Breda van Para een landelijk succes wist te maken

BREDA - ‘Zitten ze hier een potje te bingoën, die punkers! Hebben wij daar nou voor gevochten in de jaren zestig?’ Wanneer het poppodium Para in 1982 de deuren opent, moeten sommige mensen in Breda even wennen aan de sfeer.

4 september