Laaggeletterde werknemers: ‘Netjes ja zeggen tegen de baas, maar niet weten wat de bedoeling is’

Bij de rechter... Auto van Jenny in brand gestoken door ex: ‘Dacht je nou werkelijk dat ik je daarom terug zou nemen?’

BREDA - Jenny schrikt zich een hoedje wanneer er in de vroege ochtend van 21 december 2021 bij haar aangebeld wordt. Ze krijgt te horen dat haar Volkswagentje Polo in brand staat. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Voor Jenny is het klip en klaar: daar zit Charif achter. Haar ex-vriend die haar al maanden het leven zuur probeert te maken.

9:30