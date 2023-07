Laat je dagelijkse zorgen los met sofrologie: ‘Je spant je lichaam eerst aan om het vervolgens te ontspannen’

Inspectie snoeihard over dood van Kenneth en Louc in Den Hey-Ac­ker: ‘Personeel was onvoldoen­de alert’

BREDA - De dood van Kenneth en Louc, twee jonge gedetineerden in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda, is voor een belangrijk deel te wijten aan een mix van onervaren medewerkers en een te hoge werkdruk door personeelstekort. Daardoor, zo blijkt uit onderzoek, ‘was het personeel te weinig alert op de veiligheidsrisico’s.’