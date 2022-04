Lacrosse, nieuwe sport landt in Breda, bij sportclub SV Advendo

BREDA - In Breda wordt een nieuwe sport gelanceerd: Grassroots Lacrosse. De sport, waarbij spelers worden uitgerust met een stick met net waarbij ze de bal kunnen overspelen en een goal kunnen scoren, is overgewaaid uit Noord-Amerika en Canada en vindt onderdak bij sport- en voetbalclub SV Advendo in Breda-Noord.

Snel, creatief, taktisch en teamplay, omschrijft initiatiefnemer Daniël Sterenborg de sport Lacrosse. Hij heeft inmiddels al clubs opgericht in Bergen op Zoom en Vlissingen. En ook Goes is onderweg en nu dus ook Breda. In Canada is Lacrosse de officiële en nationale zomersport voor ijshockeyers.

Bredase IJshockeyclub Yeti’s

Niet voor niets is samenwerking gezocht met de Bredase IJshockeyclub Yeti’s die vijf jaar bestaat en 180 leden telt. Het seizoen voor de ijshockeysport stopt eind maart. Sterenborg: ,,We hebben bekeken hoe we het beste de seizoenen kunnen overlappen om Lacrosse voor de ijshockeyers passend te maken. De eerste clinics staan nu gepland, er hebben zich al tientallen leden aangemeld.”

Vrijdagavond

Advendo zal op de vrijdagavond velden beschikbaar stellen voor Lacrosse. Ger Bruggeman, voorzitter SV Advendo is enthousiast: ,,We waren direct nieuwsgierig naar de sport. We hopen op een mooie toevoeging voor het Bredase sportmilieu.”

Sterenborg zal de sport nu verder onder de aandacht brengen bij scholen. Het gaat bij de sport om drie leeftijdsgroepen: jeugd tot 16, tot 29 en boven de 30. Inschrijven kan voor trainingen tot aan de zomervakantie, de huur van de stick en deelname aan regionale toernooien.

Meer info www.bigfootslacrosse.nl, aanmelden info@grassrootslacrosse.nl