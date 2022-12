Lading aardappelen belandt op A58 richting Breda, rechterrijstrook tot 19.30 uur dicht

Het Bierhuis in Breda begint zijn eigen café, in dezelfde straat aan de over­kant

BREDA - Het Bierhuis in Breda begint naast een winkel en een groothandel in het nieuwe jaar ook een eigen café annex proeflokaal. Dat gebeurt in het pand waar nu nog Café de Cnaupe zit, schuin tegenover de winkel in de Van Goorstraat.

