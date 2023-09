Landelijk overleg moskeeën over hulp voor Marokko. In Breda is Najah zelf al begonnen. ‘Vooral tenten en rolstoelen nodig’

BREDA/BERGEN OP ZOOM - De afzonderlijke Marokkaanse moskeeën in Brabant en Zeeland hebben nog geen inzamelingsacties op touw gezet voor het aardbevingsgebied in Marokko. ,,We wachten het landelijk overleg af van de moskee-organisaties zondagmiddag in Utrecht over een grootschalige landelijk gecoördineerde hulpactie”, zegt voorzitter Moenir Amhaouech van de Marokkaanse moskee in Roosendaal.