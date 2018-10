Leonne Zeegers uit Breda is nu officieel genderneutraal: ‘Als ze mij nu niet geloven, kan ik mijn paspoort laten zien’

Wie wil griezelen kan zijn lol op in West-Bra­bant

Er lijkt maar geen halt te komen aan de gestage opmars die Halloween in ons land doormaakt. Ondanks bezwaren uit verschillende hoeken. Op social media wordt geklaagd over 'alwéér een commercieel feest' op de jaarkalender en vanuit religieuze hoek klinken er protesten tegen het (heidense) feest. Maar de feestartikelenbranche lacht in haar vuistje en is blij met de extra omzet.