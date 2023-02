Leut in de Feesttent op ut Plein van de Leur, dat gaat écht een traditie worden

‘Leut op ut Plein’ smaakt volgens de organisatoren beslist naar een traditie. Vrijdagavond was ’t al bommetje vol met carnavalsvierders in de grote tent op het Van Bergenplein en zaterdagmiddag liet het feestminnend publiek zich lokken door de overbekende carnavalsdreun die door de DJ uit de knoppen werd gedraaid.

Dat was na afloop van de kinderoptocht die, gestart in Etten, eindigde in Leur. De Prinsenwagen, die vóór de optocht het plein opdraaide had dit jaar wel een heel bijzondere bemanning. Vanwege de 66ste verjaardag van KV Leurse Leut waren, naast de huidige prins en protocol, alle nog in leven zijnde hoogheden uit het verleden aan boord.

Zij waren getuige van de officiële sleuteloverdracht aan Prins Lucas I. Burgemeester Mark Verheijen moest de macht uit handen geven, maar had daar duidelijk weinig moeite mee. Hij is tenslotte een Limburger die het snapt. Jeugdburgemeester Alain deed ook afstand van zijn sleutel zodat jeugdprinses Zoë tijdelijk de honneurs kan waarnemen.

Sleuteloverdracht van burgemeester Mark Verheijen aan Prins Lucas I van Ut Zwaajgat.

Ook jeugdprinses Zoë van Leur krijgt haar sleutel overhandigd van jeugdburgemeester Alain.

Prinsen en gevolgen togen naar het Turfschip voor de prijsuitreiking van de kinderoptocht. De menigte dook de tent in. Zevenhonderdvijftig man kan erin en de opzet is feestelijk. Binnen hossen en een pilske naar binnen gieten, buiten een patatje eten, wat lekkers kopen bij de snoepbar of even de blaas ontlasten.

De opzet is zo gekozen op last van de brandweer, maar dat is volgens Marcel Staffeleu van KV Leurse Leut prima. ,,Het is allemaal in goed overleg gegaan. Het idee voor de tent speelde al jaren. In september hebben we spijkers met koppen geslagen en nu staat ’ie er. We konden dat als karnavalsvereniging niet alleen voor elkaar krijgen, maar elke vereniging hier op Leur heeft geholpen. Bij de opbouw kwamen Leurenaren zelfs spontaan helpen.”

Lolly’s van Duo Sandwich

In de tent staat Duo Sandwich met een zak lolly’s en een spel kaarten. ,,Je mag twee zessen trekken, dan krijg je ’n lolly. Twee jokers, dan moet je op ’t fluitje blazen” leggen ze uit. ,,Dat slaat op ’t motto snap je, ‘Grwôôt Sukzes meej dubbel zes’.”

Het tweetal, in buiten-carnavalse tijden bekend als: Maurice van der Sanden en Sandor Wichers, zijn maatjes die al jaren samen elke carnaval wat anders verzinnen met lolly’s als beloning. Hetzij in Etten bij de Stijloren, hetzij in Leur bij de Zwaajgatjes. ,,Maakt ons niet uit, we hebben van allebei speldjes!” De buurtjes uit de Lange Brugstraat organiseren al vijftien jaar een barbecue, doen een nieuwjaarsborrel en gaan samen carnavallen.

De Prinsenwagen met, ter ere van de 66ste verjaardag van KV Leurse Leut, het huidige protocol en alle hoogwaardigheidsbekleders, voor zover nog in leven, uit voorgaande jaren.

Binnenkomst op het Van Bergenplein van de Kinderoptocht van Etten naar Leur.

Kinderoptocht van Etten naar Leur.

Kinderoptocht van Etten naar Leur.

Duo Sandwich. Ze spelen hun spelletje met 'Grwôôt Sukzes meej dubbel zes'.

De Buurtjes uit de Lange Brugstraat vieren samen carnaval.

'Leut op ut Plein' in de feesttent op de Leur.

'Leut op ut Plein' in de feesttent van Leur.