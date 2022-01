Lichamelijk versleten na vijftig jaar werken in de metaal, ‘dus staken we’

Yoga als uiting van onbegrip in de doorstroom­lo­ca­tie van het Vincent van GoghHuis

ZUNDERT - Het Vincent van GoghHuis in Zundert was woensdag omgetoverd tot yogaruimte. Wie wilde, kon zich tussen de kunstwerken op een yogamatje ontspannen. Voor het museum was het de manier om protest aan te tekenen tegen de coronamaatregelen.

19 januari