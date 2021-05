Liesbeth geeft haar GHB-verslaafde zoon niet op: ‘Vertel me waar ik drugs kan kopen. Dan haal ik het voor hem’

Onderzoek rond dode baby Wernhout: politie roept weer getuigen op

19 mei WERNHOUT - De politie roept de hulp in van het publiek in het onderzoek naar de vondst van het dode babymeisje vorige week woensdag in Wernhout. ,,We willen een beter beeld krijgen van de omgeving van de vindplaats. We vragen mensen die daar bijvoorbeeld vaak wandelen zich te melden, het kan om kleine details gaan", zegt politiewoordvoerster Malou Stillekens.