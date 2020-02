Lift je leven doen ze in Breda stapje voor stapje

Geen loden waterlei­ding in gemeente­lijk vastgoed in Breda

9:00 BREDA - In het gemeentelijk vastgoed in Breda zitten geen loden waterleidingen. Dat meldt een woordvoerster van de gemeente naar aanleiding van vragen van het CDA. Op voorhand zegt ze -burgemeester en wethouders moeten nog reageren op de vragen van het CDA-: ,,In ons eigen vastgoed, dan gaat het met name om sportaccommodaties en kinderdagverblijven, zitten geen loden leidingen. Dat hebben we inzichtelijk.”