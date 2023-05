LIVE | Het 51e Jazz Festival barst los: ‘Breda op zijn mooist!’

Raad Zundert staat achter asielop­vang in Krabbebos­sen, maar heeft wel wat wensen

RIJSBERGEN – Er is wel een lijstje met wensen, maar Zundert vindt dat er asielzoekers moeten gaan wonen in de Krabbebossen. De gemeenteraad wil mensen op de vlucht een dak boven het hoofd bieden. ,,Ik ben blij dat we een bijdrage kunnen leveren.”