LIVE KNVB Beker | Heerenveen treft NAC: ontmoeting met oude club voor Van Hooijdonk en Van Wonderen

Klaas Dijkhoff en Laurens Dassen te gast bij Spraakver­maak

TERHEIJDEN - De Terheijdensetalkshow Spraakvermaak staat zondag voor een belangrijk deel in het teken van de politiek. Zo is oud-politicus Klaas Dijkhoff te gast, schuift Volt-voorman Laurens Dassen aan en is politiek verslaggever Roel Schreinemachers van RTL aanwezig.

6 februari