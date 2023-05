LIVE | NAC hard op weg naar halve finale play-offs na goals Ómarsson, Agougil en Banzuzi

Hennepdool­hof CrossArts: plezier zonder te roken

BREDA - Op het terrein tussen de gebouwen van Electron en Brack in de Belcrum staat komende zomer een groot doolhof van hennepplanten. Vrijdag is het ingezaaid. Het doolhof, van kunstorganisatie CrossArts, meet 112 bij 80 meter en is ontworpen door kunstenaar Krijn de Koning, die ook tekent voor het Speelhuis dat in het doolhof komt.