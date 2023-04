LIVE | NAC wacht lastige uitwedstrijd op bezoek bij Rob Penders’ FC Eindhoven

Bredase horecazaak De Kapitein moet sluiten na alcohol schenken aan minderjari­gen: ‘Fout dat we niet altijd om ID vroe­gen’

BREDA - De gemeente Breda heeft donderdag horecazaak De Kapitein aan de Reigerstraat in Breda gesloten voor vier weken. Toezicht en Handhaving constateerde dat er meerdere malen alcohol werd geschonken aan minderjarigen. ,,Ik geef toe dat we fout zaten toen we tijdens een drukke uitgaansavond niet altijd om een ID-kaart vroegen”, zegt eigenaar Arnold van Strien in een reactie.