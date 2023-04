LIVE: vele duizenden feestliefhebbers genieten op 538 Koningsdag in Breda

Cokesmokke­laar Joop M. moet negen jaar cel in, ondanks fatale undercover­ope­ra­tie: ‘Er zijn fatsoens­nor­men overschre­den’

BREDA/ZEVENBERGSCHEN HOEK - Joop M. uit Zevenbergschen Hoek moet negen jaar de cel in, vanwege grootschalige cokesmokkel. Dat beslist de rechtbank woensdag in Breda. De politie zette een undercoveragent ‘Peter’ in tijdens het onderzoek naar M. De agent pleegde later zelfmoord.