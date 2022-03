Lobé volgt Van Hasselt op als voorzitter VVD-netwerk Baronie

420 Bredase kinderen fietsen als proef 3 maanden met een helm op naar school

BREDA - In Breda gaat een proef lopen onder basisschoolkinderen voor het dragen van een helm op de fiets. Het gaat om een initiatief van de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en de ANWB. Onder in totaal 420 schoolkinderen, verspreid over vijf basisscholen in de stad, wordt een helm uitgedeeld.

22 maart