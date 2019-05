Lofts geven Adriaan van Bergenstraat nieuwe impuls

update Geen spoor van mannen die meisje (12) in wijk Zandberg in Breda vastpakten

24 mei BREDA - De politie heeft geen spoor van de twee mannen die vrijdagochtend rond 09.00 uur in de wijk Zandberg in Breda een meisje van (12) lastig vielen. Er is een buurtonderzoek gehouden, maar dat heeft niets opgeleverd. Er wordt volgens politiewoordvoerder Eric Passchier vanavond nog in de wijk gesurveilleerd: ,,Maar daar zal het onderzoek dan bij blijven, het is niet anders.”