Loop eens wat rustiger of luister naar de vogels: geniet van de langste van van het jaar

BoswachterscolumnTerwijl ik zit na te denken waar mijn column dit keer over moet gaan, besef ik ineens dat we in de week zitten van 21 juni. Volgens de astronomen start op die dag de zomer. Het is dan de langste dag van het jaar, omdat de zon het hoogst op het noordelijk halfrond staat. Dit noemen we ook wel de zomerzonnewende.

Officieel is de zonnewende een gebeurtenis, waarbij de zon, vanuit de aarde gezien, de meest noordelijke of zuidelijke positie bereikt. Officieel hebben we dan ook een zomerwende en een winterwende. Winterwende op ons noordelijk halfrond betekent dat we de kortste dag hebben van het jaar en dat valt dit jaar op woensdag 21 december om 22.47 uur.

Gelukkig duurt dat nog even, want eerst hebben we de langste dag van het jaar. Op 21 juni 2022 duurt de dag in ons land ongeveer 16 uur, 48 minuten en 19 seconden. Graag laat ik aan jullie lezers over hoe lang de avond/nacht dan duurt.

Echte feestdag

Voorheen was deze zomerwende een echte feestdag. De Germanen en Vikingen ontstoken op die dag grote brandstapels om de kwade geesten te verdrijven. Later, in de zevende eeuw, koppelde de katholieke kerk deze heidense midzomerfeesten aan de geboortedag van Johannes de Doper, 24 juni, en werd het dus een christelijke feestdag.

In de middeleeuwen werd het een traditie om op de avond voor de Sint-Jansdag overal grote vuren aan te steken. Deze grote vuren hadden dezelfde betekenis als de paas- en nieuwjaarvuren, een overgang naar het nieuwe seizoen.

Vuren aansteken is niet handig vanwege smog, stikstof en brandgevaar, maar de natuur anders ingaan, als je tenminste kunt, is misschien wel leuk. Doe dat op die dag eens anders, loop wat rustiger, sta even stil en geniet van je omgeving of luister eens goed naar de vele geluiden. Dit alles wordt nog extra versterkt door het speciale licht op deze zomerwende.