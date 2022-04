Luchtalarm in Ulvenhout verplaatst naar Pekhoeve, maar daar hindert het slapende kinderen

Belcrum Beach weer open, Vrijmarkt Koningsdag keert terug

BREDA - Voor strandliefhebbers wordt 15 april in dubbel opzicht een Goede Vrijdag. Vlak voor Pasen begint namelijk ook bij Belcrum het nieuwe seizoen. ,,Nu we geen coronaregels meer hebben, kunnen we gelukkig ook onze activiteiten weer oppakken", meldt voorzitter Frank Zijlmans.

