Luuk (4) kijkt ademloos naar vliegende tandem bij opening BRIK festival

De tandem speelt een belangrijke rol in de voorstelling Fly me to the moon van het Spaanse gezelschap Leandre Clown. Als de acteurs halsbrekende toeren uithalen, houden de ongeveer honderdvijftig kinderen en volwassenen hun adem in. Een bolhoed valt op de vloer van de kerk. Luuk van vier jaar oud zegt tegen zijn oma: ,,Maar nu kan hij er niet meer bij!”